Mitarbeiteroffensive: Spitzenkräfte im Handwerk erreichen, entwickeln und halten

Kennen sie diese Mitarbeitenden auch, die den Laden am Laufen halten? Die fleißig sind, selbstständig denken und hinter denen man nicht herrennen muss? Statistisch sind das nur 10-15 % der Arbeitsbevölkerung. Wie also kommen Sie als Handwerksunternehmer:in an diese angeblich seltene Spezies?

Im handwerk magazin-Webinar mit Handwerksberater und Bauunternehmer Daniel Dirkes erfahren Sie, welches Rüstzeug es für die effektive Mitarbeitergewinnung braucht, wie man Spitzenkräfte entwickelt – und hält!

Daniel Dirkes zeigt in einem Online-Webinar voller Beispielen aus der Handwerkspraxis, wie das im Zeiten des Fachkräftemangels möglich ist – für Betriebe jeder Größe.

Das erwartet Sie im Webinar:

1. Fundament legen und authentisch sein

Legen Sie ein stabiles Fundament, damit Ihr Haus für Spitzenkräfte solide steht. Überzeugen Sie mit Authentizität und „echten Werten“ am Markt.

2. Arbeitgeber Stärken-Profil entwickeln

Mit Hilfe eines Fragebogen lernen Sie Ihre Stärken und die Ihres Betriebes richtig kennen und wissen Sie effizient bei der Mitarbeitergewinnung einzusetzen.



3. Wegweiser aufstellen: Effizientes Mitarbeiter-Marketing

Wirkungsvolles Marketing muss nicht teuer sein – lernen Sie, wie es richtig geht.



4. Die Tür öffnen: Bewerbungsprozess

Überzeugen Sie im Bewerbungsprozess neue Fachkräfte von Ihrem Betrieb.

5. Spitzenkräfte entwickeln und halten: Führungs-Facharbeiter sein

Gute Arbeitskräfte kann man auch selber aufbauen – entdecken Sie das Potenzial in Ihren Mitarbeitern und entwickeln Sie geeignete Kandidaten zu absoluten Spitzenkräften.

Das ist alles dabei:

• Aufzeichnung des Webinars mit unseren handwerk magazin-Experten

• Möglichkeit, dem Referenten auch im Nachgang Fragen zu stellen

• Alle Unterlagen aus dem Webinar zum Download

• Checklisten und Leitfäden für Ihren Handwerksalltag – für eine einfachere und effizientere Mitarbeitergewinnung.