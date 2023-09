Volle Auftragsbücher und Kunden, die Schlange stehen? Diese Situation ändert sich gerade für viele Handwerksunternehmen.

Inflation, Anstieg der Baukosten, Rohstoffknappheit und gestiegene Zinsen sorgen dafür, dass geplante Aufträge wegbrechen und das Auftragsvolumen insgesamt kleiner wird.

Wie können Sie jetzt schnell Neukunden gewinnen?

handwerk magazin-Experte Daniel Dirkes ist selbst Bauunternehmer. Seit über 15 Jahren berät er deutschlandweit Handwerksunternehmen in Sachen Marketing und zeigt in diesem Webinar klar, präzise und praxisgerecht wie Sie jetzt an neue Aufträge kommen. Mit jedem Budget!

Das bringt das Webinar

Sie erfahren, wie Sie mit geringem Zeitaufwand effektive Kundenakquise betreiben. Damit Sie zeitnah Erfolge sehen und wegfallende Aufträge und spontan wegbrechende Einnahme auffangen können. Egal mit welchem Budget – so ziehen Sie sofort neue Kunden an Land!

Gliederung & Inhalt

Tei I – Die 3 Säulen des erfolgreichen Handwerker-Marketings

• Antworten finden: Warum soll ich Sie beauftragen?

Liefern Sie die richtigen Gründe für Ihre potenziellen Neukunden.

• Fundament legen: Wie eine starke Website aussieht.

Machen Sie Ihre Website fit und nutzen Sie das gesamte Potenzial Ihres digitalen Schaufensters.

• Aufträge generieren: Mit Google & Co. zu Neukunden.

So helfen Dienstleister, Portale und Suchmaschinen bei der Kundenakquise.

Teil II – Konkrete Beispiele, praxiserprobte Strategien und Anwendungen:

• 5 Fehler bei Websites vermeiden und mehr Anfragen generieren

• Google Ads richtig einsetzen

• Was bringen Social-Media & Co. in der Kundengewinnung?

• Kunden reaktivieren

Das ist alles dabei

• Aufzeichnung des Webinars mit unseren Experten

• Möglichkeit, dem Referenten auch im Nachgang Fragen zu stellen

• Alle Unterlagen aus dem Webinar zum downloaden

• Checklisten und Leitfäden für Ihren Handwerksalltag – für eine einfachere und effizientere Kundenakquise.