Referentin | Umberta Andrea Simonis



ist Inhaberin der Beratungs-und Trainingsagentur SIMONIS SERVICEKULTUR®, Augsburg, und seit 1996 als Pionierfrau für eine moderne Servicekultur im Handwerk bekannt.

Sie zeigt Handwerksunternehmen, wie sie mit besserem Service, wertschätzender Führung und passenden Mitarbeitern begeisterte Wunsch-Kunden gewinnen und so für mehr Erfolgserlebnisse im beruflichen Alltag sorgen können. Sie entwickelt spezielle Praxistrainings für handwerkliche Mitarbeiter und Führungskräfte und setzt diese mit ihrem eigenen Trainerteam mit mittlerweile 55.000 Teilnehmern um. Umberta Andrea Simonis hält Vorträge, Workshops und Webinare. Seit 2002 ist sie Autorin bei Holzmann Medien. Insgesamt wurden bereits über 120.000 Exemplare ihrer Bestseller verkauft. Weitere Informationen: www.simonis-servicekultur.de

Co-Referent | Stefan Grassmann

Seit 2008 begeistert Stefan Grassmann als Trainer von Simonis ServiceKultur® seine Seminarteilnehmer aus dem Handwerk durch seine glaubwürdige, umsetzungstarke und humorvolle Art. In diesem Webinar wird Stefan Grassmann (als gelernter Handwerker, Trainer und Schauspieler) zusammen mit Umberta Andrea Simonis die Themen lebendig und anschaulich zum Leben erwecken und so noch eingängiger machen. Die Teilnehmer profitieren auch von seinen Erfahrungen in punkto Menschenkenntnis und Stress-Management. So kommen ihnen viele spannende Fakten aus der immer aktuellen Resilienz-Forschung zugute, die Stefan als zertifizierter Resilienz-Trainer weitergibt.

Das ist alles dabei:

• Teilnahme am Webinar-Tutorial mit unseren Experten

• Aufzeichnung des Webinars im Nachgang

• 5 Support-Karten mit Motivationssprüchen für den Schreibtisch im Büro

• Möglichkeit, den Referenten auch im Nachgang Fragen zu stellen

• auf Wunsch kostenfreie Erst-Beratung (ca. eine Stunde) via Videokonferenz oder Telefon mit Umberta Andrea Simonis

Kosten pro Teilnehmenden:

139,00 € inkl. MwSt.

Zum Holzmann Medienshop