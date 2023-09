Chat GPT – kann mein Betrieb vom KI-Hype profitieren?

Referent: Ramón Kadel

Ramón Kadel, Jahrgang 1989, koordiniert in seiner Funktion als Chef vom Dienst (CvD) die Themen und Inhalte von handwerk magazin sowie deren Veröffentlichung auf allen Kanälen; also dem Print-Magazin, der Website und den Social-Media-Channels (Facebook , Twitter , Instagram , LinkedIn , Xing). Gelernt hat der gebürtige Mannheimer diesen „Blick auf das Ganze“ in seinem Ressortjournalismus-Studium an der Hochschule Ansbach. Nach Praktika bei der ehemaligen Bundesjustiz- sowie Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht, der Sportredaktion von Baden TV bzw. „Wildpark TV“ (Vereinsvideoportal des Karlsruher SC), der Marketing- und Kommunikationsabteilung der SpVgg Greuther Fürth und der Stabsstelle der Oberbürgermeisterin der Stadt Ansbach , Carda Seidel, führte ihn der berufliche Weg schließlich zu Holzmann Medien nach Bad Wörishofen, wo er sein redaktionelles Volontariat absolvierte. Seit 2017 ist er als Redakteur bzw. nun als Chef vom Dienst bei handwerk magazin in Planegg bei München tätig.

Könnte KI ihn bei seiner Arbeit unterstützen? Aus dieser Frage heraus entstand sein Interesse für die Themen „Bots“ und „künstliche Intelligenz“ in Redaktionen. Neben der alltäglichen Arbeit als CvD entwickelte er gemeinsam mit Digitalisierungsberater Michael Elbs für das Magazin schon 2019 den regelbasierten Chatbot „Bello“ und trat 2022 als Buchautor des Fachbuchs „RedakBot – Vorbereitung auf den KI-Journalismus“ in Erscheinung. Aktuell prüft und entwickelt er u.a. Inhalte und redaktionelle Formate, die auf ChatGPT basieren.